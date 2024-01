Segreteria universitaria. Da domani sarà attivo il nuovo servizio studenti

Prenderà il via domani lo sportello di Segreteria Studenti dell’Università di Pisa all’Informagiovani in via Fratelli Rosselli 70 a Querceta. Un servizio che viene attivato sulla base di una convenzione tra l’amministrazione comunale e l’Università: sarà gestita dalla Cooperativa Cassiopea e fornirà informazioni generali sui servizi amministrativi e didattici dell’Università, informazioni personalizzate con modifica dei dati anagrafici, modalità di rimborso, situazione di carriera direttamente verificabili, consulenza sul pagamento delle tasse universitarie, rilascio di modulistica, certificati, titoli di studio e documentazione originale depositata o relative copie. Per tutti i procedimenti dello sportello, senza alcun onere a carico degli studenti, gli addetti forniranno le informazioni per la compilazione della modulistica e verificheranno che le istanze e la documentazione presentate, anche on line, siano conformi. Il nuovo sportello sarà aperto i lunedì dalle 15 alle 19 e si potranno anche ricevere informazioni allo 0584 757730.