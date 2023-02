Segreteria nazionale e toscana Domenica le primarie del Pd

Domenica si tengono le primarie del Pd per la scelta del nuovo segretario nazionale del partito, e del segretario della Toscana. I seggi saranno aperti dalle 8 alle 20, e potrà votare chi vuole.

La scelta è tra Stefano Bonaccini presidente della Regione Emila Romagna, e Elena Ethel Schlein detta Elly, parlamentare, per la segreteria nazionale. E tra Emiliano Fossi e Valentina Mercanti per la segreteria del Pd toscano. I votanti alle primarie dunque riceveranno due schede.

Ecco dove votare. A Viareggio: sede Pd in via Regia 68; ex circoscrizione Torre del Lago via Marconi 225; Fienile, Varignano via del Pastore 1. A Camaiore: sede Pd via Vittorio Emanuele 120; Misericordia Capezzano via Sarzanese 155; Croce verde Lido di Camaiore via Fratelli Rosselli 2. A Forte dei Marmi: sede Pd via Trieste 2. A Massarosa: sede Pd Stiava via XXV Aprile 13; centro civico Piano di Conca, via Conca Vecchia; sala Consiglio comunale piazza Taddei 27; centro civico Quiesa via Papa Giovanni XXIII.

A Pietrasanta: sede Pd via S.Francesco; Misericordia Marina di Pietrasanta piazza Ville Parisis. A Seravezza: sede Pd Strada provinciale 9, 183; Croce Bianca Querceta via delle Contrade. A Stazzema: Pubblica assistenza, via Don Lazzeri 24.