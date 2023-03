Segretario di Articolo Uno

Articolo Uno entra nel Pd. "Ma non confluisce – sottolinea il segretario territoriale Marco Corsetti (nella foto) –; piuttosto, abbiamo concluso un percorso costituente, avviato lo scorso anno, per costruire un percorso politico nuovo in cui si prende atto di una identità chiara: questo passaggio c’è già stato il 21 gennaio con l’approvazione il nuovo manifesto dei valori". Articolo Uno sopravviverà trasformandosi da partito politico ad associazione politico-culturale. Ma le sue forze, quelle sì, si ’fonderanno’ coi Dem: "Ci è stata chiesta la disponibilità di far parte degli organismi dirigenziali in Versilia – spiega Corsetti –; la sinergia si fonderà su tre sfide: lavoro, ambiente e democrazia".