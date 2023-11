Seggioline rotte e pesanti. Le mamme si mobilitano. Lotteria prima di Natale

"Aiutaci a fare una donazione alla scuola dei nostri bambini". Di fronte a una locandina del genere anche i cuori più duri e distaccati non potranno rimanere indifferenti. Lo dimostra la mobilitazione che sta contagiando tutta la Marina scrivendo una bella favola di Natale. A confezionarla sono la rappresentanti delle materne “Rodari“ della Quadrellara, che hanno ideato una lotteria il 21 dicembre per dotare il plesso di seggioline più moderne. Quelle presenti in un’intera sezione, più metà in un’altra, sono rotte e troppo pesanti per essere spostate dai bimbi. Il fatto è che i nuovi arredi non sono arrivati in quanto la ditta fornitrice è tra quelle colpite dall’alluvione in Emilia.

L’acquisto era stato garantito dalle somme che l’istituto comprensivo 2 si era aggiudicato l’anno scorso tramite il Programma operativo nazionale (Pon). Nell’attesa di recuperare le forniture, le maestre si sono confrontate con le rappresentanti di classe. Il risultato è uno slancio andato oltre le aspettative, con 40 premi in palio grazie alle attività commerciali della zona e l’avvio della vendita di 600 biglietti con l’obiettivo di raccogliere 1.000 euro. I premi? Da un buono per la spa del Principe di Piemonte a un viaggio, e poi cene, cesti-regalo e tanto altro: informazioni al 346-3151702 (Eva), 320-0511640 (Dea) e 348-9224415 (Vanessa)

Daniele Masseglia