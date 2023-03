Sedute di consiglio Il capogruppo Boccoli reclama le dirette online

"Più trasparenza per i consigli comunali". Il capogruppo di Stazzema a 360°, Giovanni Boccoli protesta per le mancate dirette delle sedute e le "registrazioni mancanti dove puntualmente sono le risposte su temi importanti e forse scomode". "La scarsa democrazia e il rispetto per le opposizioni così come verso i cittadini – sostiene – si evince dalla mancata pubblicazione sul sito istituzionale delle convocazioni dei vari consigli oltre che dal continuo e costante rifiuto dalla maggioranza di trasmettere online in diretta il consiglio stesso. Il nostro ottimismo iniziale sulla buona volontà dell’amministrazione si è scontrato più volte, troppe, con gli inesorabili vuoti dettati da promesse da campagna elettorale.

L’opposizione non è stata messa al corrente di alcun grande progetto volto al rilancio grazie al Pnrr, e nonostante una completa apertura a tavole di concertazione, niente è stato detto o fatto. Il futuro del territorio è in forte pericolo, non bastano le foto di qualche metro di strada pulito a rilanciarlo".