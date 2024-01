Seconda frana in pochi giorni. Sos provinciale

Ancora una frana lungo la Provinciale 9 – la seconda nel giro di pochi giorni – con alcuni massi caduti nella serata di venerdì nel tratto da Luchera e Iacco (nella foto), a Pontestazzemese. L’immediato intervento di una squadra della Provincia ha consentito il ripristino della viabilità in tempi tutto sommato celeri, ma il nuovo episodio ha posto un grosso interrogativo tra i cittadini in materia di sicurezza. Chi transita spesso dalla provinciale per motivi personali o di lavoro chiede infatti se non sia il caso di installare delle reti metalliche in modo da contenere un’eventuale caduta di piante e sassi. "Transitare in quel punto – si sfoga un gruppo di cittadini – è diventato un terno al lotto. Non è scontato che vada sempre bene: si prendano provvedimenti per prevenire".

Tirata in ballo da queste polemiche, l’amministrazione comunale ammette l’esistenza di molteplici i tratti di viabilità in cui potrebbe essere migliorata la sicurezza a monte della scarpata, un po’ come avviene in tutte le strade di montagna. Ma sostiene che la situazione sia decisamente migliorata. "Bisogna fare i conti con le risorse economiche disponibili – replica il ’palazzo’ – e nel nostro caso anche dei tantissimi chilometri di viabilità. Detto questo, se si guarda a 10 o 20 anni fa erano più frequenti frane anche importanti, vedi la chiusura della provinciale dopo la frana di Iacco, la Pollaccia a Terrinca, il bypass realizzato a Risvolta e così via. Di recente, invece, c’è stata solo quella di Arni a fine 2023. Questo perché è sensibilmente migliorata la manutenzione sui poggi laterali da parte della Provincia, la regimazione delle acque e tanti interventi sono stati realizzati in questi anni anche dal Comune. Siamo a rischio zero? Certamente no. Ma la viabilità è migliorata e senz’altro c’è ancora tanto da fare".