"S’è toccato la Lecciona. Era meglio prima?"

Alla fine l’amministrazione Del Ghingaro ha toccato la Lecciona. Quello stradello tra le Dune e la Macchia – nel cuore del Parco di Migliarino San Rossore – da cui la maggioranza avrebbe voluto far passare la ciclovia Tirrenica ma che, al grido di “La Lecciona non si tocca“, gli ambientalisti sono riusciti a dirottare (almeno sulla carta) sul Viale dei Tigli.

Dunque stendendo materiale stabilizzante, per appianare dossi e massi sporgenti (lo stradello fu realizzato più di 50 anni fa con le macerie lasciate dalle guerra), e con un investimento da 90mila euro, il Comune ha completato il piano per “Il mantenimento della funzionalità e la sicurezza del sentiero“. A dare l’annuncio è stato proprio il sindaco Del Ghingaro: "S’è toccata!" ha scritto su Facebook.

"La pista ciclo pedonale della Lecciona l’abbiamo sistemata ed è venuto davvero un bel lavoro. Secondo alcuni – ha aggiunto – la dovevamo lasciare impraticabile, perché volevano farci i loro comodi e invece l’abbiamo sistemata perché ci possa andare chiunque abbia voglia di farlo". "Abbiamo rispettato quel luogo prezioso usando materiali naturali ma l’abbiamo reso dignitoso e ancora più attrattivo. Andateci a camminare o in bicicletta e mi saprete dire se era meglio prima o ora che l’abbiamo toccata". L’invito del primo cittadino, complice quest’anticipo di primavera, è stato subito raccolto. E lungo la Lecciona, ieri, si sono avventurati in tanti. Anche persone con disabilità, come mostra la foto condivisa dal Comune. Sperando che sia il primo passo per abbattere tutte le barriere architettoniche, perché la strada è ancora lunga.