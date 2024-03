Se n’è andato Roberto Sacchelli. La Misericordia piange il suo Scialè. Volontario e amico della comunità

Una figura fragile, che ha fatto della generosità e del sorriso la sua grande forza. Se n’è andato Roberto Sacchelli, conosciuto da tutti come Scialè (lo stesso soprannome del padre), anima e pilastro della Misericordia e volenteroso contradaiolo del Pozzo. Il 12 marzo avrebbe compiuto 70 anni ma gli amici dell’Arciconfraternita non hanno fatto in tempo a festeggiare il compleanno programmato per ieri pomeriggio alle 15. Scialè, dopo aver scoperto la malattia appena un mese fa, da due giorni era ricoverato all’hospice del San Camillo. Non c’è seravezzino che non abbia conosciuto Sacchelli, originario di Riomagno e trasferitosi poi a Pozzi dove viveva col fratello Marcello. Una gioventù nelle file degli Scout e poi, ben cinquanta anni fa, l’ingresso nella Misericordia che è stata la sua vera famiglia, quella seconda casa dove ha trovato amici, affetti, calore capaci di dare una vera missione alla sua vita difficile.

Scialè non è mai mancato un giorno in sede a prestare la propria opera di volontariato lavorando alla stregua di un dipendente, abilissimo a svolgere ogni tipo di servizio. Anche durante il periodo del Covid non si è tirato indietro portando il suo contributo a tutto il gruppo di volontari. "Era il nostro numero uno – commentano commossi gli amici della Misericordia – che faceva tutto con il cuore ed era sempre sensibile ed attento alle esigenze dei malati oltre che disponibile se qualcuno di noi aveva una necessità". Il suo attaccamento alla comunità era veramente viscerale: aveva fatto parte del Gruppo per Servire ed era sfegatato contradaiolo del Pozzo dove, con impegno, faceva il cameriere durante le sagre. A ricordarlo è anche il sindaco Lorenzo Alessandrini che con Scialè ha condiviso l’adolescenza. "E’ cresciuto con me, eravamo assieme negli Scout – evidenzia – e durante la sua vita non è mai stato solo. La comunità l’ha sempre sorretto nella sua fragilità perchè era un amico sincero su cui contare. Un personaggio silenzioso e discreto che parlava con gli occhi e che conosceva ogni seravezzino per nome". I funerali si terranno martedì mattina alle 10 nella chiesa della Misericordia e come ultimo gesto di affetto indosserà proprio la divisa che ha vestito per 50 anni.

Francesca Navari