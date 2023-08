Se la rete idrica fa acqua Boom di perdite segnalate

"Ci dicono di non sprecare l’acqua, perché è un bene prezioso, e poi...". E poi "Sono giorni che segnalo a Gaia una copiosa perdita, ma nessuno è ancora intervenuto". E "Con quel che costa l’acqua pubblica". Cambiano le coordinante geografiche, ma il problema che evidenziano i nostri lettori, proprio come le premesse che l’accompagnano, è sempre lo stesso: l’acquedotto fa acqua da tutte le parti. E “La Nazione“ in questi ultimi giorni ha raccolto diverse segnalazioni sul territorio della Versilia: dalla pianura alle colline.

L’ultima arriva da Torre del Lago: siamo di fronte al civico 71 di via Colombo. "Ormai sono giorni che dal tombino esce l’acqua, e la strada è perennemente allagata" racconta un lettore. Lo stesso aveva fatto ieri un residente di Massarosa, accompagnandoci in via di Mazzo a Quiesa "Dove – ha spiegato – sono in corso opere sotterranee idrauliche per conto di Gaia e da alcune settimane è presente una significativa perdita di acqua che inonda anche parzialmente la carreggiata". Fino alla mobilitazione dei residenti di Strettoia, che nei giorni scorsi, oltre a denunciare sui social la fuoruscita d’acqua potabile da un tubo di un deposito Gaia in località Strinato, "già cinto da un cravatta di riparazione, segno che la questione è nota", hanno raccontato di perdite a cadenza giornaliera. "Singolare – hanno aggiunto – è anche la via della chiesa, dove ci sono perdite praticamente ogni due giorni, si contino tra gli otto e i dieci rattoppi in 100 metri di strada". A loro il gestore idrico ha già risposto, spiegando che l’intervento "di riparazione della tubazione è in programmazione. E che sono "in attesa della consegna di pezzi speciali e di una tubazione ad alta pressione di oltre 35 bar per andare a sostituire circa 30 metri della condotta ormai vetusta".

Le cause dei guasti alla rete idrica, e dunque delle perdite, possono essere molteplici: dall’anzianità delle tubazioni, "per cui è in corso un piano di rinnovamento", a problemi che possono presentarsi in concomitanza di interventi. Ma c’è una sola strada, quella corretta, a cui segnalare il problema: ovvero contattare il numero verde dedicato ad emergenze e guasti 800-234567. "La segnalazione viene registrata e presa in carico", un sms avvisa l’utente della buona riuscita dell’operazione, ma non è detto che l’intervento di riparazione sia immediato. "Si procede dando priorità alle urgenze, e poi – conclude il gestore – programmando gli altri interventi secondo i tempi di segnalazione"