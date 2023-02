"Se il Parco arretra non c’è più speranza per la conservazione"

"Il Piano Integrato del Parco che si sta costruendo non ci piace". E’ questo il giudizio espresso da Legambiente. "Se la Regione Toscana arretra invece di avanzare, come pensa di raggiungere l’obiettivo del 2030? Una Regione che non ha istituito nuove Riserve Naturali negli ultimi 10 anni e che ha cancellato le Aree naturali protette di interesse locale, ponendole al di fuori dei sistemi regionali e nazionali delle Aree Protette, vuole davvero rispondere alle sfide del futuro indugiando nel consumo di territorio e in un modello di sviluppo non più sostenibile?

E se, come nel caso di Migliarino è addirittura il Parco a proporre un arretramento dei confini e una riduzione di quel territorio che ha sapientemente amministrato per oltre 40 anni evitando consumi di suolo, proteggendo non solo la biodiversità ma anche il territorio agricolo e le produzioni di qualità, non c’è il rischio di veder abdicare l’Ente a un ruolo che ha finora ricoperto con grande efficacia? Se si perde il presidio del territorio proprio a partire dalle potestà di un Parco – concludono gli ambientalisti – non c’è davvero speranza per le politiche di conservazione. Noi vogliamo un Parco più forte, non ridotto e depotenziato".