Scuole materne “Marsili“ Arrivano i fondi Pnrr

Partiranno il 15 settembre i lavori per l’efficientamento energetico delle materne “Marsili“, all’Africa. Progetto che è stato premiato con l’ammissione ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per un importo di 130mila euro. "Il plesso risale al 1978 – spiega l’assessore a lavori pubblici Matteo Marcucci – tant’è che in gran parte dei locali ci sono ancora tubi fluorescenti al neon o lampade a incandescenza all’interno di plafoniere a soffitto. Un impianto obsoleto e poco efficiente: attraverso lo studio di ingegneria da noi incaricato saranno migliorate la capacità illuminante e i consumi. Sarà poi installato un sistema di controllo wireless capace di accendere, spegnere e regolare in automatico l’intensità degli apparecchi". L’intervento durerà 90 giorni e sarà concentrato nel periodo delle vacanze natalizie.