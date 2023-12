Scuole Le elementari in municipio. Lezione su come funziona l’ente

Lezione speciale per alunni delle elementari “Mancini“ della Quadrellara, accolti ieri nella sala consiliare per apprendere il funzionamento della macchina comunale dando il via all’iniziativa “Il Comune diventa elementare“. "Benvenuti a casa vostra", ha esordito la presidente del consiglio Paola Brizzolari, che ha promosso il progetto in collaborazione con l’assessorato alla pubblica istruzione e il sostegno del consiglio regionale, rivolta ai bimbi della classe quinta e ai loro docenti. Gli interventi sono stati curati da consiglieri comunale in veste di “insegnanti“: per la minoranza Irene Tarabella e Nicola Conti (Pd) e per la maggioranza Lorenzo Giusti e Niccolò Alberti (Ancora Pietrasanta). Al termine ai bimbi è stato consegnato “Il piccolo libro della Costituzione” di Geronimo Stilton e una mappa di Pietrasanta.