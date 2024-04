Scuole aperte senza le certificazioni: "Almeno nove plessi inadempienti"

Più della metà delle scuole massarosesi sarebbero prive dei certificati previsti dalla legge. A sollevare il problema è il gruppo consiliare di Forza Italia. "Non si trovano i documenti, ammesso che ci siano, delle certificazioni antincendio, manca la certificazione dell’impianto elettrico e del riscaldamento – scrivono Pietro Bertolaccini e Marzia Lucchesi –; è la situazione, certificata dai vigili del fuoco, di gran parte delle scuole del Comune: almeno 9 su 16 risultano inadempienti agli obblighi di legge".

Non solo: la situazione, spiegano ancora gli Azzurri, è finita sotto la lente d’ingrandimento dei vigili del fuoco, che "tramite il Ministero dell’interno, hanno dato tempo fino a fine 2024 per mettere a norma gli edifici", spiegano ancora i consiglieri. "Grazie a una richiesta di accesso agli atti – raccontano – siamo venuti a conoscenza della situazione reale, che forse è peggio del previsto. Allo stato attuale, gran parte delle scuole del nostro Comune non sono sicure. Ci auguriamo che a mancare siano solo i documenti che attestino gli interventi fatti, e non siano gli interventi stessi, perché altrimenti la situazione sarebbe ancora più grave. A questo punto, chiediamo all’amministrazione una road map, un piano di interventi puntuale sulle nostre strutture scolastiche per garantire sicurezza ai nostri studenti, agli insegnanti e al personale che lavora nella scuola".

Ecco la situazione tratteggiata dagli Azzurri per come è stata certificata dai vigili del fuoco: "In almeno otto scuole manca la certificazione per l’adeguamento antincendio. Si tratta del comprensivo Sforzi di via delle Sezioni, le primarie di Massarosa, Pieve a Elici, Bozzano, Stiava e Piano del Quercione, a cui si aggiungono le medie Aldo Moro, l’infanzia di Pieve a Elici e l’infanzia di Massarosa. Oltre a ciò. per le primarie di Massarosa, Pieve a Elici e Stiava, e per le scuole dell’infanzia di Pieve a Elici e Massarosa, mancano le dichiarazioni di avvenuto aggiornamento del piano di emergenza e di evacuazione".

"Non vogliamo fare alcun allarmismo – sottolineano Bertoaccini e Lucchesi – ma non possiamo tacere: i nostri concittadini devono sapere le gravi carenze delle strutture in cui i loro figli studiano e passano gran parte della loro giornata. Allo stesso tempo chiediamo all’amministrazione di intervenire urgentemente, con un crono programma preciso, per aggiornare le documentazioni richiesta o effettuare gli interventi previsti per legge".

DanMan