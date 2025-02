Scuolabus rotto. Trovata l’alternativa

Lo scuolabus comunale che serve l’istituto comprensivo ‘Margherita Hack’ è guasto e di difficile riparazione. E così, per garantire la continuità del servizio, il Comune guidato dalla sindaca Simona Barsotti (nella foto) ha dovuto stanziare circa 10mila euro per mettere in strada un mezzo alternativo. Lo scuolabus di proprietà del Comune è stato portato a riparare, ma i pezzi di ricambio necessari ad oggi non si trovano. Per questo, dal momento che "il servizio di trasporto scolastico non può essere interrotto in quanto si configura quale servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto alla studio", come si legge nell’atto comunale, il servizio è stato affidato a un soggetto esterno: si tratta della Cooperativa B&B Service di Pietrasanta, che ha in gestione il servizio eseguito per i plessi dell’istituto Armando Sforzi e ha già provveduto "a effettuare le sostituzioni scaturenti dalle frequenti rotture del mezzo comunale". Per il momento, la gestione del trasporto scolastico alla cooperativa è affidata fino al 31 marzo.