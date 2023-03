Scuola o toilette per cani? "Incivile chi non pulisce"

Se è vero che pestarla porta fortuna, dalle elementari “Pascoli“ usciranno una raffica di futuri premi Nobel. Le mamme hanno perso il conto delle volte che sono costrette a fare gli staordinari per pulire le scarpe dei loro figli, per non parlare di quando è troppo tardi e anche gli interni dell’auto vengono sporcati dalla beneaugurante sostanza organica. La fonte è sempre la stessa: il vialetto esterno al cancello, in vicolo Porta a Lucca, costellato di pini, sassetti bianchi tondeggianti e purtroppo dai resti del passaggio dei cani insieme ai loro padroni.

"Scrivetelo bello chiaro – dicono in coro alcune mamme – che di cani randagi in città non ce n’è e comunque sono molto rari. Quelli sono cani portati a giro da persone che non hanno il pensiero, l’educazione e la civiltà di usare guanti e sacchetti per rimuovere gli escrementi. Ogni mattina ne contiamo almeno cinque o sei, a volte anche di grandi dimensioni. Non vogliamo per forza invocare ’giustizia’ né pretendere che i responsabili vengano individuati: ci basterebbe che chi di dovere pulisca di più". E così, dopo aver corso e giocato nel cortile esterno, sotto l’occhio vigile del secolare campanile di San Leone, i bambini sanno che una volta usciti dovranno di nuovo saltare, ma non per gioco. "Ogni giorno – ha scritto un genitore sui social – un bimbo sa che per raggiungere la scuola dovrà schivare svariate m... Ogni giorno un genitore sa che prima di andare a lavoro dovrà pulire le scarpe di suo figlio da svariate m.... Non importa che tu sia bimbo o genitore, la giornata inizia comunque di m... Scandaloso".

d.m.