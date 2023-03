Scuola media “Rosi“ di Lido di Camaiore

Il 23 settembre 2019, all’assemblea generale dell’ONU (Organizzazione Nazioni Unite), Greta Thunberg ha denunciato che è in corso la sesta estinzione di massa, ovvero la scomparsa massiccia di numerose specie animali e vegetali per la sesta volta nella storia della terra.

Non è quindi la prima volta che accade: le altre cinque estinzioni però sono tutte avvenute prima della comparsa dell’uomo. La più nota è la quinta, perché causò la scomparsa dei dinosauri. Niente di nuovo, quindi? Non esattamente, perché l’estinzione attuale ha dei caratteri unici dovuti a due fattori: il primo è che sta avvenendo a ritmi molto più veloci delle precedenti. Gli scienziati, infatti, calcolano che dall’anno 1500 sarebbero scomparse dal nostro pianeta tra il 7,5% e il 13% delle 2 milioni di specie conosciute, e che tra il 2001 e il 2014 si sono estinte a livello globale circa 173 specie, quantità equivalente a 25 volte il tasso di estinzione medio. Il secondo fattore, ancor più importante, è che è causata principalmente dall’azione umana. Si tratta, infatti, di un fenomeno che è legato ai cambiamenti climatici. Tra le cause accertate ci sono anche l'inquinamento dovuto a insetticidi ed erbicidi, l’inquinamento luminoso, il boom demografico, agricoltura e allevamento intensivi, l’arrivo di specie invasive e i cambiamenti nell’uso del suolo.

Sono moltissime le specie animali a rischio: ad esempio, in Europa la foca monaca, in America il condor della California e l’armadillo; ancora, in Asia le tigri e il panda, in Africa l’elefante e il rinoceronte, in Oceania il diavolo della Tasmania, il dingo e il koala, in Artide e Antartide il beluga e l’orso polare.

Tutto questo è un danno anche per noi, perché l’umanità si affida alla biodiversità per la salute e il benessere. Per cercare di fermare la sesta estinzione di massa dobbiamo smettere innanzitutto di interferire con gli habitat naturali, fermando deforestazione, allevamenti intensivi, traffico e commercio della fauna selvatica. L’impegno nel nostro

modo di vivere quotidiano è quello che già sappiamo di dover adottare per cercare di limitare l’inquinamento: prendere i mezzi pubblici, portare sulla nostra tavola cibi a “km zero” e di stagione, mangiare meno carne, limitare il consumo di acqua, di luce e di energia. Per fermare questa catastrofe servono sia tanti piccoli gesti che una diversa organizzazione dell’economia mondiale: ma c’è la volontà da parte di tutti di fare dei sacrifici per evitare guai maggiori?