Scuola media “Franca Papi” di Viareggio

Poco tempo fa avevamo in programma un’uscita di mattina. A noi il trasporto in pullman torna benissimo perché la fermata è vicina a scuola e, senza il pullmino, è la soluzione migliore per passare una mattinata diversa. Solo che... Quella mattina (molto fredda) il pullman ci ha “lasciato a piedi”, nel senso che non si è visto all’ora prevista. Con la temperatura sottozero siamo stati costretti ad aspettare per più di un’ora il pullman successivo e a stravolgere il programma della nostra gita perché abbiamo dovuto farla molto più in fretta.

Passato il dispiacere (e anche l’influenza per alcuni), ci siamo chiesti: come vorremmo il nostro pullman ideale? Abbiamo cercato una risposta e pensato a questo: per prima cosa un autobus dovrebbe essere sicuro. Ciò significa essere equipaggiato con tutte le caratteristiche necessarie, come cinture di sicurezza funzionanti, spacca vetro e un sistema di frenata affidabile. Inoltre, l’autista dell’autobus dovrebbe essere altamente qualificato e attento alla sicurezza dei passeggeri, soprattutto dei bambini.

In secondo luogo, l’autobus dovrebbe essere un po’ più confortevole: gli studentilavoratori trascorrono spesso molto tempo sui pullman ogni giorno; quindi, è importante che l’autobus sia dotato di sedili comodi e spazio sufficiente per le gambe, ben riscaldato d’inverno e ben ventilato d’estate. In terzo luogo, l’autobus dovrebbe essere efficiente dal punto di vista energetico. Ciò significa avere un motore a basso consumo di carburante o essere alimentato da energia pulita, come l’elettricità. Ciò ridurrebbe l’impatto ambientale del pullman e anche i costi operativi, il che porterebbe a tariffe più basse. In quarto luogo, l’autobus dovrebbe essere dotato di servizi aggiuntivi utili. Ad esempio, potrebbe avere a bordo un sistema di intrattenimento, come un televisore o una radio, per tenere i passeggeri occupati. Inoltre, potrebbe avere un sistema di navigazione GPS per assicurarsi che l’autista dell’autobus trovi facilmente la strada.

In quinto luogo, l’autobus dovrebbe essere accessibile a tutti i passeggeri, inclusi quelli con disabilità o esigenze speciali. Ciò significa avere una rampa di accesso per sedie a rotelle e spazio sufficiente per gli studenti con difficoltà di mobilità. Infine, l’autobus dovrebbe essere affidabile, puntale. Gli studenti e lavoratori ogni giorno dipendono dall’autobus per arrivare a scuola o a lavoro in tempo, senza ritardi o cancellazioni improvvise come è successo quella mattina.