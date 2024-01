Scuola media chiusa: "Vogliamo spiegazioni"

La chiusura delle scuole di Piano di Conca ha messo in allarme il gruppo consiliare della Lega. Il capogruppo Nicola Morelli e il consigliere Pietro Cima chiedono delucidazioni: "Martedì abbiamo toccato i tre giorni di chiusura dell’istituto – spiegano i consiglieri –; per questo chiediamo spiegazioni sulla sospensione delle attività didattiche della scuola secondaria di primo grado ‘Giusti’ dell’Armando Sforzi, a Piano di Conca, per non meglio precisati problemi tecnici alla centrale termine. È infatti questa l’asserita giustificazione alla chiusura della scuola di Piano di Conca". E in effetti, all’albo pretorio si trova un atto a firma della sindaca Simona Barsotti per sospensione delle attività didattiche nei giorni di lunedì e martedì, alla ‘Puccini’ di Piano di Conca, "per caldaia non funzionante dell’impianto di riscaldamento", che rende necessari "l’intervento di riparazione e il riavvio".

"La motivazione è a dir poco generica e, come al solito, a fare le spese di questa non meglio precisata situazione sono le famiglie e i bambini che frequentano la scuola – sottolineano Morelli e Cima –; l’amministrazione Barsotti deve fare chiarezza sulla situazione. Ci auguriamo che la cosa rientri il prima possibile. Certo, i plessi sul nostro territorio non sono nuovi a questi inconvenienti, basti ricordare la vicenda dei topi nella scuola sollevata dal consigliere Morelli. La sindaca ha detto che ‘la manutenzione straordinaria, oltre ai controlli periodici, rappresenta un ulteriore passaggio per la sicurezza di edifici e strutture comunali’: parole che stridono in tutta evidenza al cospetto dell’ennesimo episodio di malagestione accaduto".

RedViar