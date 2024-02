Scuola, mancano 14mila euro. I morosi potranno rateizzare

Gli importi dei mancati pagamenti variano da 300 a 2.300 euro, ma quasi sempre la causa è una sola: la difficoltà economica. Sono una quindicina le famiglie che dovranno mettersi in regola con le rette scolastiche legate a servizi di vario tipo e che, per questo motivo, avevano ricevuto i solleciti del Comune. L’epilogo è l’accordo sul piano rateizzazione degli importi ancora da versare, pari complessivamente ad oltre 14.400 euro, fino ad un massimo di 12 rate.

Cifre che più o meno ricalcano l’andamento degli anni scorsi. "Non abbiamo riscontrato picchi, né in un senso né nell’altro – dice il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione – sul livello di morosità. Dal 2021 grazie anche all’adozione di nuovi strumenti telematici come PagoPa, riusciamo a monitorare con maggior puntualità la contribuzione relativa ai servizi scolastici e, se necessario, concordare modalità di rientro con le famiglie prima di entrare nei percorsi obbligati che attengono al recupero degli insoluti. Quindi dico ’sì’ all’equità, perché tutti devono fare la loro parte, ma senza gravare sui bilanci familiari e mantenendo un rapporto di vicinanza concreta ai nostri concittadini. Lo dimostra l’incremento dei fondi del ’pacchetto scuola’ erogati dalla Regione proprio per garantire la quota massima disponibile a tutte le famiglie beneficiarie, oltre agli sconti sulle rette per coloro che usufruiscono dei servizi comunali".

d.m.