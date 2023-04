Scuola e lavoro L’apprendistato duale Luca dall’alberghiero alla brigata stellata

MARINA DI PIETRASANTA

Si fa sempre più stretto il rapporto tra l’istituto professionale "Marconi" e il tessuto produttivo del territorio. Ieri mattina, la scuola ha attivato per uno dei suoi studenti più meritevoli un nuovo contratto di apprendistato duale. Si tratta di una tipologia contrattuale particolare, destinata solo agli studenti più motivati, che consente ai ragazzi di formarsi direttamente in azienda. Allo stesso tempo, però, chi ne fruisce deve continuare il proprio percorso scolastico. Il contratto stesso suddivide il monte ore dello studente in tre blocchi distinti: uno da destinare alla scuola, uno per la formazione e uno per il lavoro vero e proprio. Protagonista dell’esperienza sarà il giovane cuoco Luca Cucchi. E l’opportunità che gli si prospetta è davvero eccezionale: il 19enne entrerà nella brigata di Alessandro Ferrarini, chef del ristorante stellato Franco Mare di Marina di Pietrasanta. "L’apprendistato duale è uno strumento in cui crediamo fortemente – spiega il preside Lorenzo Isoppo –; si tratta di un’occasione di livello, oltre tutto in un ristorante che ha ottenuto la stella Michelin. Sarà un’esperienza considerevole". Le porte dell’apprendistato duale non si aprono per tutti, ma Cucchi è già alla seconda esperienza di questo tipo: "Il suo primo contratto era finalizzato all’ottenimento della qualifica professionale – continua Isoppo – mentre questa esperienza servirà per il diploma. Non è una cosa per tutti. Serve uno sforzo non da poco per riuscire a coniugare la frequenza scolastica al lavoro in una struttura, e infatti i contratti che abbiamo attivato si contano sulle dita di una mano: ne abbiamo due per l’alberghiero e altrettanti con il settore lapideo a Seravezza. Scegliamo questa strada solo per i ragazzi che ce la possono fare: siamo convinti che allo stato attuale sia il modello formativo migliore, l’unico capace di coniugare la formazione pratica, sul campo, all’acquisizione di un bagaglio teorico che solo la scuola riesce a dare". Per favorire l’ingresso dei giovani nelle strutture in cui lavoreranno, la prassi è che ci sia un contatto preliminare. "La maggior parte delle proposte arrivano dopo uno stage. Stavolta, lo chef è venuto a fare l’esame di qualifica al ragazzo. E da lì è stato programmato il futuro". Serio e soddisfatto Luca Cucchi, una vera eccellenza dell’alberghiero. "Ho già avuto una bella opportunità in un locale di livello – racconta – e questo è un salto di qualità notevole. Contratti del genere non sono semplici da onorare: seguire la scuola a tempo pieno e in contemporanea lavorare in un ristorante è un bel sacrificio, ma quando entro in cucina tutta la fatica svanisce. Mi aspetto di trovare serietà, professionalità e di imparare tanto dallo chef e dai suoi collaboratori". E lo chef, dal canto suo, non disdegna i panni del mentore. "È importante trasmettere ai giovani la passione per questo lavoro, il più bello del mondo – commenta –; per vari motivi, ai ragazzi sta passando la voglia di entrare in cucina. Quel che mi preme è che queste realtà formative prendano piede per valorizzare i ragazzi e avvicinarli al mondo della cucina".

Daniele Mannocchi