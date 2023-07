Scuola di Quiesa, approvata la determina per l'avvio della gara

Si vede una luce in fondo al tunnel nell’iter per la ristrutturazione della scuola elementare di Quiesa, chiusa ormai da quattro anni (a giorni cadrà la ricorrenza) e attorno a cui si è scatenata una bagarre che ha coinvolto genitori, insegnanti e la politica. Dopo la manifestazione d’interesse per la realizzazione dell’ultima parte di interventi prima di dare il via libera alla tanto attesa riapertura del plesso, nei giorni scorsi è stata approvata la determina per l’avvio della procedura di gara. Nello specifico, i lavori prevedono il completamento dell’adeguamento degli impianti, per un importo complessivo di 620mila euro. Al fine di procedere all’indizione della procedura negoziata, è stato approvato l’elenco dei soggetti da invitare alla luce dell’esito dell’indagine di mercato, condotta a mezzo di avviso esplorativo di manifestazione di interesse, nonché il disciplinare di gara. Si tratta di 15 giorni a decorrere dal 30 giugno per la prestazione delle offerte, con l’apertura delle buste fissata per il 15 luglio.

"Stiamo rispettando tempi e passaggi necessari a questo ultimo step che prevede l’inaugurazione della struttura rinnovata – commenta l’assessore ai lavori pubblici Lucio Lucchesi –; appena affidati i lavori, incontreremo la ditta per capire modalità e tempistiche del cantiere, che aprirà subito dopo l’aggiudicazione". Plaude al lavoro anche la sindaca Simona Barsotti: "Abbiamo trovato le risorse necessarie a concludere il progetto – le sue parole –; non era scontato in così poco tempo, ma l’impegno è stato massimo. Un percorso difficile, soprattutto per le famiglie di Quiesa con le quali abbiamo cercato di condividere ogni passaggio, e così continueremo a fare in questa ultimissima fase".

RedViar