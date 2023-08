Scuola di Quiesa Al via gli ultimi lavori

Partirà dopo Ferragosto l’ultimo lotto di lavori alla scuola elementare San Giovanni Bosco, ormai chiusa da luglio 2019 per motivi di agibilità sismica. Nel frattempo, nei giorni scorsi l’amministrazione ha visitato il cantiere assieme al comitato che raccoglie genitori e insegnanti.

"Ho voluto che il mio primo sopralluogo da assessore fosse insieme al comitato – spiega l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali – perché ho da sempre condiviso con i cittadini l’importanza di questo intervento e la necessità di restituire alla comunità quanto prima la struttura. Lavoriamo in questa direzione fianco a fianco con tutti i soggetti coinvolti". Infatti, verificata la realizzazione del primo lotto, tra pochi giorni l’amministrazione incontrerà la ditta che provvederà per il completamento dell’adeguamento degli impianti, per un importo complessivo di 620mila euro. "Un obiettivo di mandato a cui ci siamo dedicati fin da subito reperendo le risorse necessarie e seguendo da vicino tutto l’iter – commenta la sindaca Simona Barsotti –; non era scontato, ma ci avviamo alla conclusione di una situazione che grava da molto tempo sulle famiglie del territorio".

M.L.