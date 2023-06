Scuola di Quiesa, a breve i lavori L’affidamento entro fine giugno

Passo dopo passo, sembra profilarsi all’orizzonte la fine del calvario per la scuola elementare San Giovanni Bosco di Quiesa. Nei giorni scorsi, l’amministrazione ha incontrato di nuovo il Comitato di genitori e insegnanti del plesso chiuso dall’estate del 2019, ormai quasi quattro anni fa, con l’obiettivo di aggiornare tutte le parti sull’avanzamento dell’iter per la realizzazione dell’ultima parte di interventi prima della riapertura della struttura.

La riunione, a cui hanno partecipato la sindaca Simona Barsotti e l’assessore ai lavori pubblici Lucio Lucchesi, è stata l’occasione per rendere nota la manifestazione d’interesse pubblicata in questi giorni e che entro fine giugno dovrebbe permettere di individuare la ditta che eseguirà i lavori previsti dal progetto esecutivo, ossia il completamento dell’adeguamento degli impianti per un importo complessivo di 610mila euro.

"Siamo all’ultimo miglio, fatti questi ultimi lavori sarà la volta dell’inaugurazione – spiega l’assessore Lucchesi –, appena affidati incontreremo la ditta per capire le modalità e le tempistiche del cantiere in modo da poter lavorare all’obiettivo condiviso di una possibile apertura quanto prima e comunque nel primissimo periodo del nuovo anno scolastico. In meno di un anno abbiamo trovato oltre 700mila euro necessari, un lavoro immenso in pochissimo tempo, ma doveva essere concluso il progetto iniziale che altrimenti sarebbe rimasto senza finiture ed impianti". Vede la fine anche la sindaca: "Siamo alla fine di un capitolo tormentato per la frazione – commenta Barsotti –; abbiamo condiviso ogni passaggio con il comitato, con la scuola, con i rappresentanti delle famiglie e della comunità e continueremo anche in questa fase, abbiamo già concordato un nuovo incontro a fine giugno".