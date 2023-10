Scuola di Montemagno. Completati i lavori

Il centro civico di Montemagno è tornato a disposizione della comunità. Si sono conclusi i lavori all’edificio principale, che un tempo ospitava la scuola del paese: dopo il completo rifacimento del tetto, ora il cantiere si è spostato alla totale reimbiancatura interna e esterna e alla ristrutturazione del muretto e delle colonne. I lavori restituisconoalla comunità un immobile, oltre che sicuro, anche esteticamente risistemato.

L’immobile è diventato un punto di riferimento per Montemagno, ma le condizioni in cui versava ne pregiudicavano l’utilizzo in sicurezza: il tetto ha subìto nel tempo un lento crollo localizzato, con versamenti di acqua che hanno peggiorato le condizioni statiche del solaio. L’amministrazione, perciò, si è mobilitata per redigere un progetto con lo scopo di ripristinarne l’integrità ed eliminare le cause di un ulteriore degrado, sicuro in caso di mancato intervento. I lavori hanno previsto la demolizione della copertura e la sua sostituzione con una struttura portnte in acciaio. Molti elementi rimangono invece invariati rispetto al progetto originale del 1839, vincolato e ormai parte del panorama della frazione, a partire dai travicelli a gronda. L’ultimo step della progettazione prevede la sostituzione di tutti gli infissi, calendarizzata per l’anno prossimo. L’investimento totale sulla struttura ammonta a 220mila euro.

L’intervento si colloca in un più ampio progetto di ristrutturazione di edifici comunali, come quelli già effettuati per l’ex scuola di Valpormaro e l’ex casa del custode di Villa Murabito a Casoli, che, una volta rimessi a nuovo, sono stati riconsegnati al paese per attività aggregative e di comunità.