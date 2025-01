Scuola di Fabbiano. Edificio demolito. Un parco per l’estate

Conclusi i lavori di demolizione dell’ex scuola elementare di Fabbiano, al cui posto sarà realizzata un’area a verde pubblico. Per anni l’edificio è stato messo in vendita ma senza mai incontrare il concreto interesse di acquirenti. Da qui la decisione di riconvertire l’uso dell’area, realizzando uno spazio pubblico, dotato delle necessarie protezioni, dal quale si potrà godere di uno straordinario panorama sino al mare. Il fabbricato in via Croce 21 era inutilizzato da qualche decennio e quindi in stato di abbandono e degrado e totalmente inagibile. L’importo necessario per la demolizione, lo smaltimento dei materiali residui e la sistemazione finale è stimato in 40 mila euro. Presto sono previsti gli intefventi per la riconversione dell’area a parchetto pubblico con bellissima panoramica per i turisti. L’opera sarà infatti completata prima dell’estate