Scuola, da domani a regime tutti i servizi aggiuntivi. Impennata di richieste per il progetto "A tavola insieme"

Da domani entreranno a regime tutti i servizi aggiuntivi per la scuola: la refezione (infanzia e primaria), A Tavola Insieme (primarie e medie), la Ludoteca per le primarie Carducci e Pascoli e il servizio di dopo scuola previsto per i ragazzi della media Guidi che frequentano a Tavola Insieme. Confermato anche, in sinergia con le politiche sociali, il servizio Compiti Insieme e Pronto Tutor per supportare gli studenti con maggiori fragilità familiari e personali. Con il riavvio di A Tavola insieme, si ricorda che sarà possibile ancora una volta consultare il menù giornaliero dalla App “Menu chiaro” attivata nel giugno scorso. "Quest’anno – dice l’assessore alla pubblica istruzione Elisa Galleni – essendo aumentate la richieste di iscrizione per il servizio A Tavola Insieme, abbiamo deciso di ampliare i posti disponibili, segno che questa opportunità è accolta favorevolmente dalle famiglie"