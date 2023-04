"Scuola, ci opponiamo ai tagli"

I comuni della Versilia sono pronti a molibitarsi per difendere la scuola pubblica "ed uscire dalla logica del Governo fatta di numeri". "Abbiamo chiesto per le vie brevi – tuonano i sindaci – un incontro ai dirigenti scolastici provinciali e regionali per manifestare le nostre preoccupazioni. Siamo disponibili ad incontrare le organizzazioni sindacali che rappresentano insegnanti ed anche quelle che rappresentano il personale ata, cosi come siamo altrettanto disponibili ad incontrare gli studenti e le famiglie per cercare di fare un fronte comune a difesa della scuola. L’obiettivo è capire cIò che ci aspetta e da subito lavorare perchè si possa mettere un argine alla logica dei tagli, che si andrebbero ad aggiungere ad altri avvenuti negli scorsi anni sul nostro territorio. Dobbiamo evitare il ridimensionamento degli istituti, la riduzione delle sezioni, la creazione di classi pollaio, la limitazione degli indirizzi. I numeri e i rapporti in Provincia di Lucca non tornano e su questo i Comuni versiliesi chiedono ufficialmente spiegazioni. L’istruzione pubblica non può essere gestita con la logica del risparmio – chiudono – noi sindaci della Versilia faremo tutto il possibile per impedirlo e siamo disponibili ad aprire tavoli di confronto per creare un fronte comune a difesa della scuola pubblica".