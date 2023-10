Sculture in Passeggiata: "Perché si tace sui costi?"

VIAREGGIO

"Questa storia diventerà una saga? Le parole di chi posta sui social, mentre chi, a nome dei cittadini che rappresenta, presenta formali interpellanze e richieste atti esercitando il diritto-dovere di indagine spettante ai membri del Consiglio Comunale (sancito dal Regolamento del Comune di Viareggio e dal Testo Unico Enti Locali) potrebbero alimentare una polemica piuttosto uggiosa".

Queste le parole della consigliera comunale della Lega, Maria Pacchini, che a fine agosto aveva protocollato un’interpellanza in merito alla questione sculture dell’artista giapponese Kan Yasuda e successivamente a quanto ricevuto in risposta, una richiesta atti, il 19 ottobre, fino ad oggi rimasta inevasa.

"Siamo ben felici di apprendere che non ci saranno ripercussioni economiche sui cittadini viareggini a seguito di quanto intercorso con l’Agenzia delle Dogane, in quanto non sono previste sanzioni, – osserva l’esponente del partito di Matteo Salvini – ma non riteniamo rispettosa la forma con cui veniamo a conoscenza della notizia. Non ricevere risposte o riceverne di parziali o tanto meno riceverne indirettamente, da un articolo sulla stampa per esempio, o da un post su fb,non è a nostro avviso molto istituzionale e lascia comunque degli interrogativi: perché, oltre a quanto è stato detto – e se ne parla da un po’, come qualcuno fa notare – questi numeri non arrivano? Perché non ci vengono forniti i costi di questa operazione? Perché, al di la della bellezza che riempie gli occhi non ci viene detto quanto hanno speso i viareggini? Perché non ci viene risposto in merito ai capitoli di spesa impegnati nell’operazione? Perché non possiamo conoscere concretamente un eventuale riscontro economico per la città? Perché le risposte non rispettano i limiti temporali imposti dal Regolamento del consiglio comunale?". La scorsa settimana la stessa Pacchini aveva letto in consiglio comunale la risposta dell’assessora Sandra Mei. "Per una mia sensibilità, che spero vorrà apprezzare – la risposta scritta dell’assessora –, evito di parlare di denari quando mi trovo davanti ad opere d’arte, che sono per me un patrimonio inestimabile, agli atti comunque troverà tutto ciò che mi richiede".

"Sarà anche una questione di insensibilità – Maria Pacchini –, ma noi questi numeri li vogliamo conoscere e per una questione di rispetto a tutti i livelli, ci devono essere forniti. Le richieste restano in essere e a questo proposito abbiamo inviato solleciti alla segreteria del consiglio e per conoscenza alla Prefettura di Lucca".