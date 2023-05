Sculture d’autore L’estate della Terrazza c’è la magia di Kan Yasuda

di Daniele Mannocchi

Tra pochi giorni, la Terrazza della Repubblica diverrà il palcoscenico di uno degli artisti più apprezzati a livello internazionale. Kan Yasuda porterà a Viareggio nove opere in bronzo, primo passo di una collaborazione di ampio respiro con il comune di Viareggio. La mostra all’aperto impreziosirà la Terrazza della Repubblica per tutta l’estate e sarà solo il primo momento di una biennio che vedrà l’artista giapponese grande protagonista della scena culturale: quest’inverno altre opere saranno esposte sulla spiaggia, davanti a piazza Mazzini, e l’anno prossimo, al momento delle celebrazioni pucciniane, le sculture appariranno a Torre del Lago.

"Con l’artista abbiamo intrapreso un percorso che occuperà l’anno in corso e arriverà fino al 2024 – racconta l’assessora alla cultura Sandra Mei –; sulla scia di quanto sperimentato lo scorso anno, la Terrazza diverrà un luogo unico dove vivere la bellezza delle opere d’arte. Il percorso proseguirà con un’installazione sulla spiaggia, in una scenografia fantastica come Piazza Mazzini, e culminerà nel ’24, anno del centenario della morte di Puccini. Per l’occasione, in sinergia con la Fondazione Festival Pucciniano, sarà organizzata una serata eccezionale al di fuori del cartellone del festival, con una riproposizione della strepitosa Madama Butterfly nata dalla collaborazione tra Kan Yasuda e il Pucciniano".

Le nove opere che abbelliranno l’estate viareggine arriveranno tra martedì e mercoledì. "Il maestro ha voluto visionare personalmente i luoghi dove saranno esposte le sue opere – continua Mei –; abbiamo optato per location suggestive che potessero aprire a esperienze emozionali".

Un risultato importante per l’amministrazione e l’assessorato alla cultura. "La soddisfazione è tanta – sottolinea Mei –; da qualche anno abbiamo deciso di percorrere la strada della valorizzazione del nostro patrimonio culturale, da Palazzo delle Muse a Villa Paolina, fino ai lavori alla Torre Matilde. C’è stata una grande attenzione per i luoghi della cultura, accompagnata alla riscoperta di luoghi della bellezza come la Terrazza, la spiaggia e il Belvedere di Torre del Lago, senza dimenticare la Madonnina, un altro luogo deputato ad accogliere l’arte e la bellezza. In questo modo, la città riesce a esprimersi al massimo, sottolineando la propria creatività. In quest’ottica, la collaborazione con questi grandi artisti che scelgono di venire a Viareggio è sempre motivo di grande soddisfazione".

Kan Yasuda è nato nell’isola di Hokkaido, ma da anni è un habitué di Pietrasanta, dove mantiene il suo laboratorio. Ha scritto pagine indelebili dell’arte e della storia della lirica, grazie alla sua strabiliante scenografia di Madama Butterfly del 2000. Ha ottenuto decine di premi e riconoscimenti tra Italia e Giappone e vanta una serie incredibile di esposizioni in tutto il mondo. E in passato ha già avuto modo di far conoscere la sua indole a Viareggio: quando Walter Veltroni è stato ospite al Premio Viareggio, Kan Yasuda si è presentato per donargli una sua opera in segno di ringraziamento. Il motivo? Veltroni, da sindaco di Roma, aveva ospitato le opere dell’artista di Fori di Traiano. "È una personalità davvero eccezionale – conclude Mei –; una di quelle figure che emanano una sorta di spiritualità".