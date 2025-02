Scultura di Leone X. Interrogazione del Pd: "Non è compatibile"

"Chiediamo al sindaco e all’amministrazione comunale spiegazioni urgenti sull’idea di installare una statua di Papa Leone X in piazza Matteotti". È il Pd, con queste parole, ad annunciare l’interrogazione protocollata a nome del gruppo consiliare e dell’Unione comunale contro il progetto che il Comune ha affidato all’artista Gabriele Vicari con l’obiettivo di inaugurare la scultura monumentale davanti al municipio nel mese di settembre, in occasione dell’anniversario del lodo con cui Leone X di fatto costituì la Versilia storica.

"Il punto esatto dell’installazione non è stato definito – spiegano i dem – creando incertezze sul contesto storico-culturale e su eventuali problematiche relative alla tutela della storicità del palazzo comunale e dell’adiacente scuola, sottoposti per legge a tutela in quanto costruiti più di 70 anni fa. Piazza Matteotti è un luogo di grande rilevanza storica e simbolica per la città e la scelta di collocare la statua è in contrasto con l’intitolazione della piazza a Matteotti".