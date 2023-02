Scrivi un pensiero alla persona che ami Il 14 febbraio lo troverai su "La Nazione"

Tra storia, misteri e leggende. Ogni anno San Valentino entra nelle nostre case senza possibilità alcuna di oblio: le vetrine addobbate a tema, i mass media e, oggi, nella era della tecnologia, i social. Non è più la festa “tradizionale“ delle coppie, ma nel tempo è diventata la festa dell’amore in senso ampio e inclusivo. Nonostante tutto resta il giorno della delicatezza, della dolcezza, del gesto d’amore che sia un fiore, un regalo, un semplice cioccolatino, un pensiero, che in fondo ognuno di noi spera di ricevere a qualsiasi età. I lettori, che vogliono mandare un messaggio d’amore per San Valentino, facendo una romantica sorpresa alla persona che hanno nel cuore, che fino a mezzogiorno del prossimo 13 febbraio possono utilizzare la email: [email protected] per inviare i loro messaggi.

I messaggi saranno pubblicati in cronaca nel giorno degli innamorati, il 14 febbraio. Un modo semplice per donare un’emozione a chi si ama e rendere ancora un volta il giorno degli Innamorati... indimenticabile.