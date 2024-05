Scritte antisemite in città. Violato il muro del cimitero

VIAREGGIO

Una scritta vergata con la bomboletta spray. Approfittando delle tenebre. Una scritta che riporta le lancette indietro ad un tempo buio della storia del secolo scorso. è comparsa sul muro merimetrale (lato est) del cimitero al “Marco Polo“. Una frase che accende l’attenzione anche nella comunità viareggina sull’ondata di antisemistimo che tra attraversando la società italiana e internazionale, come dimostrano i vari episodi di intolleranza o di vero e proprio odio e violenza perpretati negli utlimi tempi. Come testimoniano le minacce (ormai) quotidiane alla senatrice Liliana Segre o l’aggressione subita dallo scrittore Stefano Massini a Torino in occasione della presentazione del suo libro. Un’escaltion da non sottovalutare come ha denunciato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che intervenendo lunedì ad un convegno al Memoriale della Shoah di Milano ha evidenziato come "ogni azione che cela antisemitismo va rifiutata".

"Dal 7 ottobre abbiamo avuto un aumento del mille percento delle segnalazioni di sentimenti d’odio. Abbiamo alzato le barriere ma l’antisemitismo può alimentare forme di terrorismo", ha avvertito Piantedosi. Secondo i dati dell’Oscad, l’osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, elaborati sulle segnalazioni arrivate ad associazioni e forze dell’ordine, dal 7 ottobre, giorno dell’attacco di Hamas a Israele, all’1 maggio, si contano 345 episodi riconducibili all’antisemitismo. Tra questi 41 sono crimini d’odio, 175 casi riguardano espressioni di incitamento alla violenza e alla discriminazione e altri 112 casi sono riconducibili all’odio che circola online. "Non mi aspettavo questa ondata spaventosa di odio e antisemitismo – commenta la senatrice Liliana Segre –. Ricevo minacce pazzesche che ho ignorato per anni. Ma io ho visto di tutto, come potrei avere paura di uscire di casa? Ho 94 anni, mi piace vivere, sono nonna, mamma e ho tante passioni. Per 30 anni sono andata nelle scuole a raccontare cosa era successo. E ora dovrei stare a casa perché qualcuno vuole ammazzarmi? No, grazie". Nonostante la Shoah e tutte le testimonianze "il popolo di Israele continua a vivere nell’indifferenza generale. Siamo accusati di tutto quello che noi per primi non vorremmo vedere".

Red. Via.