Scritte anarchiche alla sede di Fd’I "Non ci facciamo intimorire. Anzi"

Nella notte la sede di Fratelli d’Italia di Viareggio, in via Leonardo da Vinci, è stata imbrattata con simboli anarchici e la falce e martello. È lo stesso circolo del partito, dopo aver sporto denuncia al Commissariato, a renderlo noto: "Un atto vile e inutile che – afferma il coordinatore e consigliere Marco Dondolini – va a offendere i sentimenti di tutta la nostra città e degli italiani che democraticamente hanno scelto Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni". Se l’intenzione era quella di provocare, gli autori sappiano che non ci facciamo intimidire – interviene l’onorevole Riccardo Zucconi –. Anzi. Ci auguriamo che vengano al più presto rintracciati i responsabili; il nostro lavoro intanto non cesserà e andremo avanti con impegno mettendo sempre al primo posto i bisogni della cittadinanza". Solidarietà ai militanti viareggini arriva anche dal deputato Giovanni Donzelli: "Non ci faremo certo intimorire da questi facinorosi. Come Fratelli d’Italia continueremo a difendere il carcere duro per terroristi e mafiosi".