Screening oculistici per ragazzi

Importante iniziativa promossa da Farmas con il patrocinio del Comune e in collaborazione con il Centro Oculistico San Paolino di Viareggio. Il progetto è rivolto a tutti gli alunni del territorio tra i 4 e i 18 anni. A partire da domani, negli ambulatori della farmacia comunale di Piano di Conca sarà svolta un’attività di screening ortottico gratuito, finalizzata a valutare la corretta funzionalità visiva che, se effettuata soprattutto nell’età pediatrica, permette la diagnosi precoce di eventuali difetti, disturbi o deficit visivi. Gli screening, effettuati mediante test semplici e non invasivi, saranno effettuati nei pomeriggi di giovedì e venerdì, per gli alunni con età compresa fra gli 11 e i 18 anni, e nella giornata di sabato per quelli con età compresa fra i 4 e i 10 anni. Le famiglie interessate potranno prenotare accedendo al sito www.fcmassarosa.it.