Screening gratuiti per l’epatite C Aderisce anche la Croce Verde

Anche la Croce Verde di Viareggio ha aderito al programma di screening gratuito sull’epatite C promosso dalla Regione Toscana e rivolto a tutte le persone di età compresa tra i 34 e i 54 anni (nati negli anni dal 1969 al 1989), come indicato dal Ministero della Salute. Dal 20 settembre "Ogni mattina, dalle 7.30 alle 10.30 – spiega la presidente della Croce Verde, Carla Vivoli – durante il prelievo del sangue gli interessati potranno richiedere di fare anche questo accertamento". Un’operazione semplicissima e rapida, "Il test viene svolto attraverso un pungidito, su sangue capillare per la ricerca di anticorpi anti-Hcv. Il risultato – aggiunge Vivoli – sarà disponibile in pochi minuti". Dall’epatite C oggi si può guarire, per farlo però è necessario diagnosticarla in tempo: l’infezione spesso decorre senza sintomi, ma col tempo può diventare cronica ed evolvere in forme molto gravi e progressive che vanno dalla cirrosi al cancro al fegato. Per questo la Regione Toscana ha lanciato il programma di screening".