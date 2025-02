Screening gratuiti per le donne

Sarà un 8 marzo dedicato alle donne e alla loro cura, con visite specialistiche gratuite per la prevenzione del tumore al seno. Grazie alla collaborazione tra gli assessori Stefano Pellegrini di Seravezza e Alessandro Pelagatti di Stazzema arriveranno due unità mediche mobili per visite senologiche complete. Le due unità stazioneranno dalle 9.30 e per tutta la giornata in piazza Carducci a Seravezza. Potranno aderire alla campagna di prevenzione le donne tra i 20 e i 44 anni, residenti a Seravezza e Stazzema e che prenotino la visita al numero verde 800 616109, telefonando dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.