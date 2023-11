Screening gratuiti. La campagna Lilt

Ci sono ancora posti liberi per sottoporsi agli screening gratuiti, ma il Comune si sta già organizzando per poter proporre anche una seconda giornata di prevenzione ’rosa’. Torna l’appuntamento delle giornate di prevenzione del tumore alla mammella, promosse dalla Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori), con un pomeriggio di visite gratuite alla Croce Bianca di Querceta. Giovedì prossimo dalle 15.30 alle 18.30, il dottor Paolo Puccinelli effettuerà visite senologiche riservate alle donne residenti sul territorio comunale, dando così seguito a questa iniziativa che l’anno scorso ha avuto molte adesioni.

"Un grazie alla Lilt con il presidente della sezione Claudio Sottili per l’opportunità offerta - commenta Stefano Pellegrini, assessore alla salute dei cittadini – così come alla Croce Bianca che ospita le visite e al dottor Puccinelli. Le visite sono gratis, chi vuole può lasciare un’offerta per rafforzare questa realtà che tanto fa nell’ambito della prevenzione e della sensibilizzazione". In considerazione delle numerosissime richieste pervenute l’anno scorso, superiori ai posti disponibili, l’assessore Pellegrini è impegnato per trovare almeno un’altra data per offrire a più donne possibili questa opportunità. Le visite si effettuano esclusivamente previa prenotazione, chiamando Patrizia al 340 3100213, dove è possibile richiedere anche informazioni sulla campagna di prevenzione.

La prevenzione e la diagnosi precoce oggi guariscono circa il 60% dei malati di cancro. E la consapevolezza è che, intensificando le campagne di sensibilizzazione, c’è possibilità di arrivare a una guaribilità dell’80%.