Screening gratuiti in piazza. Già 120 le prenotazioni

Tutto pronto per la giornata “Salute in comune” dedicata alla prevenzione del tumore al seno. L’appuntamento è per sabato in piazza Carducci con l’opportunità – su prenotazione – di sottoporsi a visite specialistiche ed esami diagnostici gratuiti. Sono circa 120 le donne, tra i 20 e i 44 anni e residenti a Seravezza e Stazzema, che si sono prenotate al numero 800 616109. "Crediamo sia un bel dono per le donne – commenta Stefano Pellegrini, assessore al sociale e alla salute – la possibilità di una visita specialistica completa in una fascia di età che non rientra nello screening gratuito delle Asl". In considerazione dell’elevato numero di richieste, saranno tre le equipe su altrettanti mezzi che garantiranno le visite con l’ausilio di ecografo e mammografo. Sabato alle ore 10.30 ci sarà l’apertura di questa campagna di prevenzione: gli organizzatori consegneranno una pergamena di ringraziamento alle aziende, circa una ventina, che hanno sostenuto economicamente l’iniziativa.