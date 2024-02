Scorribanda di vandali al campetto di via Catene

Nuovo raid vandalico alle porte del campetto da calcio di via Catene. Ignoti infatti hanno letteralmente sradicato le strutture che erano state posizionate nuove appena pochi mesi fa: sono state smontate svitando i perni a terra, sfilando i tubolari e perfino facendo sparire alcuni elementi. Ad effettuare un sopralluogo è stato l’assessore al decoro Adamo Bernardi che ha informato del fatto le forze dell’ordine e la polizia municipale per avviare le indagini del caso. Il campetto è infatti libero e con accesso giorno e notte. "Qualche tempo fa – racconta Bernardi – ci fu segnalato il fatto che una porta era distrutta e l’altra messa male. Così ne abbiamo riacquistate di nuove e dopo pochi mesi ecco che qualcuno si è divertito a mettere in atto questo atto vandalico che ci rammarica perchè è un danno per tutta la collettività. Il mio impegno sul fronte del decoro è forte: sono stati messi nuovi cestini per i rifiuti e viene garantita una manutenzione attenta del territorio. Questi gesti rischiano di vanificare un impegno. Le due porte verranno sistemate dalla squadra di operai del Comune e quel campetto dovrà restare aperto a tutti. Ma invito soprattutto i ragazzi a comprendere quanto sia sciocco e dannoso fare vandalismi che creano danno a tutti i cittadini"