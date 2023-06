Scopri la Norvegia in treno, un viaggio tra paesaggi mozzafiato!

Prendete fiordi, altipiani, montagne e ghiacciai, aggiungete luoghi protetti dall’Unesco, shakerate con un viaggio in treno definito tra i più belli in Europa ed ecco che la meraviglia è servita: benvenuti in Norvegia. Non sono mai stata una grande fan del freddo e del nord Europa, ma di fronte a quello che ho visto in questo paese scandinavo mi sono dovuta ricredere. Il mio viaggio è cominciato a Oslo su un treno che percorre la cosiddetta Ferrovia di Bergen, eletta da Lonely Planet tra i migliori viaggi in treno al mondo. Il treno, infatti, attraversa l’Hardangervidda, il più elevato altopiano montuoso d’Europa e scorre tra paesaggi incredibili che fanno rimanere incollati al finestrino. È un continuo cambiamento di scenario man mano che il treno sale di altitudine: nel primo tratto c’è la periferia di Oslo e alcuni paesini che si affacciano su specchi d’acqua, poi la vegetazione prende il sopravvento, aumentano gli alberi e si entra in paesaggi montani con case dal tetto d’erba. Infine, si passa affianco a maestosi ghiacciai.

Dopo qualche ora di viaggio si raggiunge Myrdal, situata a 866 metri sul livello del mare, dove si aspetta la coincidenza per Flåm. Da questo momento in poi è come tornare indietro nel tempo: si sale, infatti, su un trenino dall’aspetto antico, tutto in legno, all’esterno dipinto di verde scuro. È il treno che percorre la Flåmsbana, una ferrovia mitica col 55% di pendenza che arriva a Flåm, venti chilometri in cui godersi appieno ogni singolo istante. Lungo il percorso il treno permette di ammirare paesaggi da fiaba per poi fermarsi qualche minuto nei pressi di uno spiazzo affacciato su una cascata, dove una ballerina vestita da dea della natura danza per i viaggiatori sulle note di una melodia nordica.

Dopo una notte trascorsa a Flåm è il momento di imbarcarsi su una nave che attraversa i fiordi fino a Bergen. Il viaggio è abbastanza lungo ma passa in modo piacevole perché il paesaggio varia sempre: all’inizio ci sono pareti rocciose con cascate a strapiombo, poi paesini abbarbicati sulla costa fino al mare, poi ancora colline con case isolate. Quando il paesaggio si fa più dolce, Bergen è vicina e si affaccia sull’acqua coi colori incendiari del tramonto, come una visione.