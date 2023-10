Scoppia l’epidemia di taccheggio: "Ma le catene dicono no alla vigilanza"

In Passeggiata è scoppiata un’epidemia di taccheggio. Talvolta si presenta senza sintomi; capita infatti che dai negozi sparisca della merce senza che nessuno se ne accorga fino a sera, quando, rimettendo in ordine, i commessi ritrovano poi i resti dei sistemi anti-taccheggio (forzati) buttati in un angolo. Altre volte invece i sintomi sono manifesti, come nel caso del colpo subìto sabato pomeriggio dall’ottica Ruffo. Dove una banda di giovani, entrati con la rincorsa, ha arraffato dalla vetrina tre costose montature (dal valore complessivo di 4mila euro) e, da lì, è partito un inseguimento da film lungo via Mazzini fino alla stazione.

Comunque sia, "Il problema è che il taccheggio, qui, è una fenomeno quotidiano" racconta il presidente del Confcommercio Piero Bertolani. "E questi furti non danneggiano solo le attività che li subiscono, ma l’immagine di tutta la Passeggiata. Con i turisti che si ritrovano ad assistere a liti, discussioni, fino agli inseguimenti". Per questo l’associazione che riunisce i negozi del centro commerciale naturale della Passeggiata ha provato ad auto-organizzarsi, per finanziare un servizio di vigilanza privata che possa riportare un po’ di serenità in quello che, ancora oggi, tutti chiamano “Il salotto buono“.

"Abbiamo richiesto vari preventivi alle agenzie di sicurezza, e per un servizio efficace – prosegue Bertolani – servono almeno 100mila euro all’anno". Una cifra che se (e ribadiamo se) divisa per le circa 160 attività del Lungomare, a cui aggiungere gli hotel, si trasforma in un piccolo investimento. "Se tutti aderissero – prosegue il presidente di Confcommercio – con una quota mensile di 50 euro per le attività più piccole e di 100 euro per quelle più grandi potremmo riuscire a finanziare il piano per la sicurezza". Ma, "Il problema – prosegue Bertolani – è che non tutte le grandi catene commerciali intendono partecipare a questa attività, come banalmente non contribuiscono alle spese per l’installazione delle luci di Natale". Per questo l’associazione dei commercianti della Passeggiata ha provato a chiedere un contributo al Comune, l’ultimo incontro risale alla settimana scorsa. "Ma l’amministrazione ci ha risposto quello che ci aveva già detto in passato, ovvero che se venissero stanziati fondi per la Passeggiata allora dovrebbero farlo per tutti i quartieri della città. Ma questo fenomeno, il taccheggio, ha la stessa incidenza in tutta Viareggio. Io – conclude Bertolani – francamento penso di no".