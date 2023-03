Scoperta una discarica C’erano auto e rottami

Un cimitero delle auto. È quello che i volontari di Insieme si può per Camaiore hanno rinvenuto, fra la fitta vegetazione, lungo la via Panoramica in direzione Bargecchia. “Uno spettacolo desolante - premette Fausto Giovannini - ed in direzione del Monte Pitoro non è che la situazione sia migliore. Sedili, pneumatici, copricerchioni, griglie, parti di carrozzeria, pianali, serbatoi, marmitte, tubi e cablaggi. Qualcuno si era fatto il proprio centro demolizione auto fra la vegetazione. Con le funi abbiamo anche recuperato anche due forni, un frigorifero, teli e vasi di plastica, eternit, un lavandino, un mobile, due condizionatori, un fucile giocattolo, un videoregistratore, un lettore dvd, lastre, bottiglie di vetro, cassette di plastica. Una vera discarica. L’ipotesi è che chi scaricava usasse dei gurgoni perché il rifiuto recuperato era talmente tanto, e di dimensione ragguardevole, che non siamo stati purtroppo in grado di rimuoverlo tutto. In parte lo abbiamo dovuto lasciare accatastato lungo il sentiero che da via Delle Pielle a Bargecchia scende a Marignana; comunque è nostra volontà quella di tornare a recuperarlo”. Sergio Iacopetti