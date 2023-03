Scoperta a Villa Puccini Antico pavimento in pietra riaffiora nella dépendance

Un pavimento in pietra dell’antica stalla. E’ riemerso a Torre del Lago nella dépendance della Villa Museo di Giacomo Puccini durante i lavori di restauro che porteranno alla realizzazione dei servizi del Museo e delle stanze per il personale dipendente. L’antico pavimento era nascosto da un rivestimento di epoca recente. Un ritrovamento assolutamente inaspettato che aggiunge un tassello importante alla storia della Casa. La Dépendance di Villa Puccini si trova nel complesso del giardino della villa ed era utilizzato come stalla, magazzino e casa per il personale di servizio. Negli anni è stata trasformata nell’abitazione del custode per poi divenire sede degli uffici. Nel 2022 la Soprintendenza ha rilasciato le autorizzazioni con le dovute prescrizioni, utili al restauro dei locali. I lavori, a cura della ditta Papini Costruzioni di Querceta, diretti dall’architetto Alessandro Biagiotti, prevedevano tra i vari interventi, anche il risanamento dei pavimenti con il recupero dei materiali antichi.

Ed è proprio di fronte al garage del Museo che nella prima stanza è emerso il pavimento a piastroni in pietra con le cavità un tempo utilizzate per il posizionamento del palo al quale veniva legato il cavallo.

Giacomo Puccini acquista la sua prima automobile nel 1901 quando già abitava a Torre del Lago. La stalla quindi rappresentava l’usuale ricovero dei cavalli. La scoperta ha costretto la Fondazione a rivedere il progetto (nella stanza sarebbe sorto un magazzino) e a dare vita ad un nuovo spazio da tutelare assieme al complesso della Villa Museo. I restauri si inseriscono nel “Progetto 2024 – Riqualificazione, Conservazione e Valorizzazione dell’Eredità Puccini” che la Fondazione sta attuando da alcuni mesi e che ha portato alla conclusione dei lavori di restauro della Sala Omnibus della Villa, all’adeguamento dei sistemi di video sorveglianza e rilevamento incendi e alla realizzazione di un cafè, biglietteria e book shop.

La Fondazione auspica di poter restaurare la Villa Museo entro la fine del 2024 attraverso la partecipazione a bandi pubblici specifici per il recupero delle dimore pucciniane, sia alla ricerca di nuove risorse con lo scopo unico di preservare la casa tanto amata dal Maestro, occasione che permetterà di celebrare Giacomo Puccini, la sua memoria e il luogo che conserva le sue spoglie mortali.