Scooter vola sulle radici, ferita un’aspirante miss. Il padre: “Denuncerò il Comune”

Marina di Pietrasanta (Lucca), 23 luglio 2023 – A settembre avrebbe sfilato per il titolo di Miss Carnevale gareggiando con i colori giallorossi della contrada Il Tiglio-La Beca.

Invece dovrà passare i prossimi trenta giorni con il gesso al braccio e al piede, buttando via l’estate, più altri trenta di riabilitazione oltre alla necessità di un intervento per aver perso un dente.

A rovinare i sogni di una 16enne, residente in via Sparta, sono state le radici sporgenti di un albero a causa delle quali la giovane ha perso il controllo del suo scooter rovinando a terra. Nessun trauma cranico, per fortuna, ma nel violento urto ha riportato una tripla frattura a braccio, piede e polso, più varie escoriazioni e la rottura di un incisivo. L’incidente, che ha visto intervenire la polizia municipale e la Croce Verde di Pietrasanta, è avvenuto venerdì in via Maddalena, a Fiumetto, poco prima dell’incrocio con via Catalani.

Con un seguito, vista l’intenzione del padre di sporgere denuncia. "Mia figlia stava procedendo in direzione monti-mare – racconta – ma è caduta a terra a causa della noncuranza della strada. Ho già sentito l’avvocato: denuncerò il Comune, ci sono anche i rilievi della polizia municipale. È andata bene e ringrazio che mia figlia sia viva e vegeta. Ma se avesse battuto la testa non so come sarebbe andata a finire. È inaccettabile che una ragazza di 16 anni si rovini l’estate e le vacanze per le condizioni in cui versano le strade".

L’uomo coglie la palla al balzo ricordando che anche via Sparta è pericolosa per l’assenza di guard-rail all’altezza dei fossi e dissuasori di velocità. E mentre la Beca invia un augurio di pronta guarigione alla giovane, l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci annuncia l’arrivo di una app.

"Mi spiace per la ragazza – dice – e ricordo che il punto di riferimento, per il cittadino, è sempre l’Urp. In base alle segnalazioni si interviene subito, dalle radici alle buche e gli altri ammaloramenti delle strade. La nostra Marina è bella anche per la presenza di pini e pinete, ma spesso ci sono problemi di questo tipo. Bisogna fresare queste gobbe e rifare l’asfalto. Sto lavorando per una app che consentirà di fare le segnalazioni in tempo reale, saremmo tra i primi in Versilia. Ricordo infine che c’è un’ordinanza rivolta ai proprietari delle piante le cui radici finiscono sulla via pubblica: hanno l’obbligo di verificare la stabilità della pianta e di ripristinare la strada a loro spese".