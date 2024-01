Scontro tra furgoni . Pedoni travolti e feriti

Stavano camminando lungo il marciapiede che costeggia l’Aurelia a Pontestrada, lato mare, ignari che di lì a poco sarebbero finiti al pronto soccorso con fratture e ferite di vario tipo. I due, fratello e sorella originari del nord Africa, hanno avuto infatti la sfortuna di passare accanto a un furgone in sosta, travolto da un altro furgone che stava procedendo in direzione Massa-Viareggio. A causa del violento urto, su cui sta indagando la polizia municipale per chiarire la dinamica, il mezzo parcheggiato ha travolto i due giovani. L’incidente è avvenuto ieri poco prima delle 14, mobilitando anche le ambulanze della Croce Verde di Pietrasanta e della Croce Verde di Forte dei Marmi. In un primo momento i soccorritori hanno pensato ci fosse solo una persona ferita, ossia la ragazza che ha riportato contusioni al braccio destro. Giunti sul posto si sono accorti invece che il fratello era stato sbalzato in un giardino sul retro. Il giovane ha riportato un trauma toracico e la frattura a una gamba, ma se la caverà.

d.m.