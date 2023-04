Scontro tra Comune e Autorità portuale: "Giani prenda posizione"

Lo scontro tra Autorità Portuale e Comune di Viareggio, innescato con la nomina del nuovo segretario e deflagrato pochi giorni fa col subingresso autorizzato dal Comitato portuale, con l’unico voto contrario del sindaco di Viareggio, della Next Yacht Group nella concessione del centro direzionale Perini passato a The Italian Sea Group dopo l’acquisto all’asta del cantiere, arriva all’attenzione del governatore Eugenio Giani. A lui il consigliere regionale leghista Massimiliano Baldini ha indirizzato un’interrogazione: "Per sapere – scrive Baldini – quale posizione assume rispetto alle critiche avanzate dal sindaco di Viareggio in merito alla deliberazione dell’Autorità Portuale (che ha dato il via libera al subentro nella concessione di uffici e banchina ex Perini, pur in presenza del vincolo del Tribunale fallimentare di Lucca), e in merito alla richiesta di soppressione dell’Autorità medesima avanzata dalle liste civiche di maggioranza". Oltre, poi, a domandare "qual è lo stato dei rapporti tra Comune, Autorità portuale e Regione", il consigliere Baldini interroga Giani sulla procedura adottata per arrivare ad approvare il subingresso nelle concessioni di Perini-Tisg. E dunque "Se le richieste avanzate dal sindaco circa la necessità di attendere la pronuncia della procedura fallimentare, la conoscibilità della richiesta o meno del parere obbligatorio della Commissione consultiva che include i sindacati, la spiegazione per cui non è stata espletata l’istruttore sul piano industriale di Perini - Tisg e sulle previsioni occupazionali, sono state valutate e per quali motivi si è ritenuto di superarle". "Il porto di Viareggio – conclude Baldini – ha bisogno, fra l’altro, di approvare il nuovo piano regolatore portuale, di realizzare l’asse di penetrazione, di garantire gli strumenti e le risorse necessarie a far sì che i nostri grandi cantieri non lascino la Darsena viareggina. Ha bisogno di sinergia fra gli enti preposti e non di contrapposizioni politiche fra PD ed ex PD".