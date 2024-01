Scontro tra auto e bici. Anziano resta ferito

Brutto incidente ieri mattina in via Roma, nel capoluogo, all’altezza della farmacia Fontana. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un’auto e una bicicletta: non un mezzo da corsa o una mountain bike, ma una normale bici da passeggio guidata da un 73enne del posto impegnato in attività quotidiane. E proprio la bici ha avuto la peggio nell’urto con la macchina: l’incidente è avvenuto poco dopo le 10 e a farne le spese è stato l’anziano, che nello scontro ha riportato diverse lesioni traumatiche in varie parti del corpo.

Sul posto sono prontamente arrivati i soccorsi, messi in allerta dai passanti che hanno assistito all’incidente: i sanitari hanno stabilizzato la vittima sul posto, per poi spedirla in codice rosso all’ospedale di Cisanello. Per favorire il trasporto, data anche la gravità delle condizioni dell’anziano, si è levato in volo il Pegaso che ha condotto il 73enne massarosese all’ospedale pisano. L’intervento è stato condotto dall’automedica sud Viareggio e dall’ambulanza infermieristica della Misericordia di Massarosa. L’uomo è ricoverato all’ospedale pisano dove viene costantemente monitorato dal personale medico.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia municipale, intervenuta ieri mattina per i rilievi del caso e per condurre tutte le indagini necessarie a far luce sulle cause del sinistro e ad accertare eventuali responsabilità. L’analisi dei due mezzi coinvolti, in questo senso, aiuterà gli agenti della municipale a capire come l’auto e la bici siano venuti a contatto. Resta nel frattempo l’apprensione per le condizioni di salute dell’anziano massarosese, rimasto ferito in modo pesante nell’incidente.

RedViar