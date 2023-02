Scontro sull’emergenza abitativa

Il regolamento per gli interventi di emergenza abitativa è stato approvato a maggioranza in consiglio comunale. Il centrodestra ha votato contro, si è astenuta la consigliera Arianna Lombardi.

“Ci siamo praticamente trovati costretti a votare contro non perché non ritenessimo questo documento importante – spiega Massimiliano Micheli, capogruppo di Fratelli d’Italia – ma perché la maggioranza si è chiusa totalmente a ogni tentativo di migliorare il regolamento". Nel corso della seduta sono stati infatti presentati cinque emendamenti, di cui quattro da parte del centro destra e uno da parte della consigliera Lombardi "ma il sindaco Pierucci e l’intero centro sinistra – prosegue non ne hanno ritenuto valido neppure uno. Noi, ad esempio, abbiamo votato a favore della proposta di Camaiore Popolare di introdurre un rappresentante sindacale degli inquilini nella Commissione deputata; Lombardi, a sua volta, ha appoggiato 2 dei nostri 4 emendamenti. Insomma, all’interno dell’opposizione, pur essendoci visioni politiche profondamente diverse, abbiamo ragionato e valutato le varie posizioni, senza preconcetti e chiusure. Così non è stato per il centro sinistra, che non ha accettato nessun emendamento, con motivazioni del tutto aleatorie e prive di basi concrete. E questo è veramente un grande errore, sia a livello politico, perché denota una mancanza di maturità e di capacità collaborativa, sia soprattutto per i cittadini, che si meritavano un Regolamento migliore, che li tutelasse e assicurasse loro maggiori garanzie. Stiamo infatti parlando di un tema di importanza vitale come l’emergenza abitativa, che fin qui è stata gestita in modo, a nostro parere, corretto dagli uffici competenti, ma che avrebbe dovuto essere normata meglio con questo Regolamento".