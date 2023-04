Scontro sulla Sarzanese, grave anziano: portato a Pisa con l’elicottero

Massarosa (Lucca), 10 aprile 2023 – Un uomo di 82 anni è rimasto gravemente ferito nell’incidente che ha visto coinvolta la sua Apecar e un altro veicolo (illeso il conducente).

L’uomo è stato portato in codice rosso con l’elicottero Pegaso all’ospedale Cisanello di Pisa. Sull’incidente indaga la polizia municipale di Massarosa. L’incidente è avvenuto questa mattina alle 11,30 sulla Sarzanese a Piano di Mommio. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della municipale l’uomo alla guida dell’Apecar si è immesso sulla Sarzanese da una stradina laterale nelle vicinanze di via della Sassaia. Proprio in quel momento stava sopraggiungendo una Peugeot guidata da un ventiduenne di Piano di Mommio. L’impatto è stato inevitabile e, dopo l’urto, l’Ape si è ribaltata su un fianco.

La sala operativa del 118 ha mandato sul posto l’automedica e un’ambulanza della Misericordia di Viareggio. Ma è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per consentire al personale medico di intervenire per soccorrere l’anziano ferito che ha accusato un violento trauma cranico senza però mai perdere conoscenza. Il traffico è rimasto a lungo bloccato.