Scontro per i lavori alla palestra Pea "Il sindaco ha fatto perdere risorse"

E’ sconto sul progetto di messa in sicurezza della palestra della scuola Pea al Marzocchino. "Il Comune dovrà restituire 639mila euro di finanziamento regionale reperiti alla precedente amministrazione" tuonano i gruppi di opposizione; "Non è vero, quel progetto era sbagliato e anti economico" ribatte il sindaco Lorenzo Alessandrini. In ballo, c’è appunto l’intervento che faceva parte di un più ampio programma di messa in sicurezza ed efficientamento energetico di scuole e edifici pubblici. "Il Comune – sostengono i gruppi di opposizione Creare Futuro, Insieme e la consigliera Francesca Bonin – sarà costretto a restituire 639mila euro di finanziamento della Regione destinati alla palestra Pea, risorse reperite dall’amministrazione Tarabella. Cosa ne è stato del progetto di messa in sicurezza della palestra e dell’edificio scolastico di Marzocchino? E dell’efficientamento energetico della scuola? I 700mila euro per la messa in sicurezza della palestra verranno dirottati sulla nuova Tendostruttura in via delle Catene". Ma il sindaco proprio non ci sta. "In merito all’adeguamento sismico – dice Alessandrini – il Genio civile ha bocciato quel progetto che sarebbe costato quattro volte tanto. Così abbiamo dovuto optare per la costruzione di una palestra ex novo, più economico che ampliare l’esistente. Così ne avremo due, visto che l’attuale è comunque agibile. In merito agli interventi di efficentamento energetico la società individuata dalla precedente amministrazione dopo aver operato al palazzo comunale e alla scuola di Ripa, a causa di un aumento dei prezzi, non ha più potuto sostenere l’anticipazione delle somme e ha rinunciato ai lavori alla Pea. Questa è la situazione ereditata: a questo punto il mutuo lo dirottiamo per la nuova palestra e nel 2024 richiederemo un nuovo contributo per l’efficentamento energetico".

Francesca Navari